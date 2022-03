Palmi, a sfilare per la pace pure "don Mimmo", 99 anni, reduce della seconda guerra mondiale

A sfilare per la pace, in tutta Italia, si sono ritrovati grandi e bambini. Ma c'era anche chi la guerra l'ha vissuta sulla propria pelle. In uno dei cortei che si sono susseguiti sin dall'inizio del conflitto in Ucraina è spuntato un distinto signore di... 99 anni: A Palmi, infatti, c'era anche Domenico Carrozza (per gli amici "don Mimmo") che è uno dei reduci dalla seconda guerra mondiale. Ecco perché, con tanto di cappotto marrone e ombrello, è sceso in piazza a manifestare. La sua è una storia da raccontare. Prigioniero dei tedeschi, ha percorso quasi 2000 chilometri a piedi per tornare a casa, passando anche da diversi Paesi dell'Est europeo (anche dall'Ucraina). A gridare "no alla guerra" c'era anche lui

