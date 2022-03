Guerra in Ucraina, si parla del rigassificatore a Gioia Tauro. Giovannini: "Non lo escludo"

Alla luce della crisi energetica causata dal conflitto in Ucraina potrebbe essere utile rispolverare il progetto di realizzazione del terminale di rigassificazione a Gioia Tauro, il cui progetto è fermo da quasi 10 anni.

Sul punto in occasione della visita a Gioia Tauro, il ministro delle Infrastrutture Enrico Giovannini ha detto che è in atto un approfondimento del governo nella strategia per rendere il Paese maggiormente autonomo. Sul sito di Gioia Tauro non si è sbilanciato e non ha respinto le ipotesi, ma ha comunque aggiunto che la competenza è del ministero della Transizione Ecologica, guidato da Cingolani. Un'affermazione che ha riaperto un argomento che sembrava sepolto.

