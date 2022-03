Reggio, ripartono i lavori al Parco Lineare Sud. Sarà la volta buona per terminare l’opera?

Non c’è solo il palazzo di giustizia che attende la fine dei lavori. In città un’altra grande opera in attesa… è il parco lineare Sud. I lavori sono iniziati nel lontano 2008 e sono passati 14 anni ma in alcuni punti il nuovo lungomare non ha neppure preso forma. Dal ponte sul Calopinace e fino alla Capannina e poi ancora verso Sud l’area è ancora un cantiere. Ma mentre prima questo cantiere era desolato adesso qualche operaio nei giorni scorsi è comparso. Una ripresa dei lavori che sembra essere timida ma materialmente quando tutta l’opera verrà completata ancora non si sa. Un’opera imponente, più volte inaugurata ma mai conclusa. Ci sono tratti dove i lavori sono arrivati in fase molto avanzata ma di fatto quel lungomare che doveva essere uno dei simboli della riconquista del rapporto della città col mare è rimasto fino a ora quasi interamente sulla carta. Problemi prima per la società, poi alcune difficoltà finanziarie del Comune. Fatto sta che dopo 14 anni l’opera non è conclusa. La prima impresa impegnata nella realizzazione dell’opera era stata raggiunta da un’interdittiva antimafia e ciò ha comportato un forte ritardo nell’avanzamento dei lavori. Poi tuto è rientrato ma sono rimasti aperti altri fronti.

