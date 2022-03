Locri, l’azienda del “Maiale Nero” premiata a Verona

Alla Fiera Agricola di Verona, in occasione della prima edizione del premio “Produzioni agricole alternative e sostenibili”, tra le aziende premiate per essersi contraddistinte per «originalità e risultati ottenuti riuscendo a coniugare sostenibilità ambientale, economica e sociale, puntando su innovazione di processo e di prodotto», c’è la cooperativa agricola aderente al Gal Terre Locridee “Maiale Nero d’Aspromonte” guidata dal direttore Francesco Barretta.

