Reggio, processo "Gotha": scarcerati subito 2 imputati dopo la sentenza della Cassazione

Subito scarcerati due imputati del processo “Gotha” dopo la sentenza della Corte di Cassazione. Giorgio De Stefano (classe 1948) e Antonino Nicolò (classe 1952) stavano entrambi scontando la pesante condanna subita in primo e secondo grado agli arresti domiciliari ma dopo l'annullamento dei Giudici “ermellini” sono ritornati in libertà per decorrenza massima dei termini di custodia preventiva.

La Corte d'Appello di Reggio (prima sezione penale il cui collegio presieduto dal Giudice Filippo Leonardo è stato indicato nel processo bis) ha accolto l'istanza dei legali di fiducia, avvocati Giovanni De Stefano e Paolo Tommasini per Giorgio De Stefano, e avvocato Giovanna Beatrice Araniti per Antonino Nicolò, ha dichiarato «estinta la misura cautelare della custodia in carcere in atto applicata e ne ordina l'immediata scarcerazione se non ristretto per altra causa» applicando nei confronti degli imputati «le misure cautelari del divieto di espatrio, dell'obbligo di presentazione quotidiana alla P.G. e dell'obbligo di dimora nel comune di residenza».

