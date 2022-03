Rosarno, la vicenda di via Pitagora: i fondi dell’Ambito per pagare l’affitto alle 26 famiglie

Assente il presidente Occhiuto, a Roma per impegni istituzionali, la missione dei commissari straordinari Roberta Mancuso ed Emilio Buda a Catanzaro, dove hanno incontrato l’assessore regionale alle Politiche sociali Tilde Minasi, i responsabili dei LL. PP. e della Protezione civile, si è rivelata insoddisfacente. Infatti, se una certa disponibilità – dai contorni ancora generici e indeterminati – è stata manifestata dalla esponente politica reggina e dagli altri interlocutori riguardo gli interventi per la messa in sicurezza dell’area di via Pitagora, altrettanta disponibilità non è stata riscontrata in riferimento alle risorse da impiegare per la sistemazione abitativa delle famiglie sfrattate dalla “zona rossa” e da oltre un mese alloggiate nel residence di San Ferdinando a spese (20.000 euro) del Comune. L’assessore Minasi, da parte sua, ha indicato la soluzione possibile: non potendo impegnare fondi della protezione civile per la copertura delle spese di fitto, ha proposto ai commissari di impiegare i fondi che già si è programmato di destinare a fini sociali e che in atto comunque non sarebbero immediatamente disponibili perché soggetti a precisi passaggi autorizzativi.

