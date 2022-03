Calabria, condannati per peculato gli ex consiglieri regionali Rappoccio e Serra

Il Tribunale di Reggio Calabria ha condannato a 3 anni e 6 mesi di reclusione gli ex consiglieri regionali della Calabria, Antonio Rappoccio e Giulio Serra. Entrambi eletti nella lista civica a sostegno del centrodestra, “Insieme per la Calabria", rispondevano di peculato in una tranche della maxi inchiesta “Rimbosopoli”, l’operazione che ha svelato il metodo diffuso tra i politici calabresi e alcuni portaborse che nel corso della X Legislatura (il periodo monitorato dagli inquirenti va dal 2010 al 2012) avrebbero sostenuto spese indebite attingendo dai fondi destinati ai gruppi politici a Palazzo Campanella. Prescritto a carico di entrambi il reato di truffa sempre inerente le presunte spese allegre con i fondi pubblici destinati ai gruppi consiliari di Palazzo Campanella. Il Tribunale si è è riservato in 90 giorni il deposito dei motivi della sentenza.

