Reggio Calabria, scatta la sciopero dei lavoratori di Castore

I malumori sono diventati protesta. I lavoratori di Castore, il braccio operativo di Palazzo San Giorgio annunciano lo sciopero. E il segretario provinciale del Sul, Aldo Libri chiarisce data e motivazione della ferma presa di posizione che porterà le maestranze ad incrociare le braccia il prossimo otto aprile.

«È stata una scelta inevitabile perché, nonostante sia stato proclamato il 22 febbraio lo stato d’agitazione, non si è sviluppata alcuna procedura di raffreddamento del conflitto, non è stata convocata alcuna riunione per scongiurare lo sciopero, pur se il Sul – argomenta il segretario provinciale – aveva esplicitamente richiesto la mediazione prevista dalla legge sul diritto di sciopero».

E da allora nessun passo in avanti è stato mosso per la risoluzione «I problemi restano sul tappeto e sembrano essere immutabili. Le priorità che il Sul aveva evidenziato sono questioni elementari in un rapporto di lavoro in generale, a maggior ragione quando il datore di lavoro è un pezzo dell’amministrazione cittadina.

