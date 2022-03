Giornata nazionale delle vittime del Covid: bandiere a mezz'asta a Reggio Calabria

Bandiere a mezz'asta su Palazzo Corrado Alvaro, sede della Città Metropolitana di Reggio Calabria, in segno di lutto nella giornata nazionale in memoria delle vittime del Coronavirus.

"Il 18 marzo 2020 è una data che non dimenticheremo - si legge in una nota di Palazzo Alvaro - il giorno in cui i tg di tutto il mondo mandarono in onda le terribili immagini dei mezzi militari dell'Esercito italiano che a Bergamo trasportavano le salme delle vittime del Covid. Due anni dopo, a testimoniare il ricordo di tutti coloro che hanno perso la vita a causa di questa terribile pandemia, la Città Metropolitana di Reggio Calabria, insieme a tante altre città italiane, ha voluto rendere omaggio alla loro memoria, esponendo le bandiere a mezz'asta, a fianco alla bandiera della pace, ed esprimendo la propria vicinanza alle tante famiglie che in questi anni hanno dovuto subire un lutto per gli effetti devastanti del Covid".

