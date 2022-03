Caulonia, vandali in azione al Comune. Scasso alla cassaforte, colpo da 2mila euro

Un furto con scasso ai danni dell’Ufficio anagrafe del Comune di Caulonia è stato scoperto, ieri sera, intorno alle 18:00 da un dipendente. L’uomo si è accorto che qualcosa non andava da un vetro rotto della finestra. Da un successivo controllo è emerso che la porta era stata forata e la chiave tenuta in un cassetto di una scrivania di detto ufficio sottratta e usata per aprire la porta blindata di una stanzetta in cui era custodita una cassaforte. Un’azione a colpo diretto che ha fruttato circa 2mila euro.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Caulonia Superiore con il brigadiere Massimiliano Di Garbo per i rilievi della scientifica e il comandante della polizia municipale, Serena Scuderi. È prevista per domani una ricognizione con tutti gli impiegati per capire se manca altro. Movimenti sospetti si sono registrati anche intorno ad una seconda cassaforte, ma non sono andati a buon fine.

Nella frazione Marina, circa una mezz’ora dopo, in Via Brigida Postorino, dove numerose auto erano parcheggiate per una riunione in corso presso i locali della Biblioteca civica, si sono registrati dei furti ai danni di tre auto. Il bottino sottratto consiste di due buste della spesa adagiate sul sedile posteriore di una di esse, un paio di stivali, scatolette contenenti cibo per gatti, una stufetta e una motosega.

L'amministrazione comunale : "Comunità attonita, ieri l'ultimo di una serie di atti criminosi"

"Quello di ieri - ha scritto in una nota l'amministrazione comunale di Caulonia - rappresenta l'ultimo, nell'arco di poco tempo, di una serie di atti criminosi perpetrati ai danni dell'Ente. In particolare, la violazione di uno degli uffici del Comune mirata alla sottrazione di valori, evidenzia un fatto grave che l'amministrazione comunale condanna fermamente. Sono in corso indagini accurate da parte dell'Arma dei carabinieri, della polizia di Stato in collaborazione con la polizia locale del Comune. Questi episodi lasciano attonita tutta la comunità atteso che Caulonia, fino ad oggi, non è mai stata svilita da questa tipologia di microcriminalità a danno delle Istituzioni. Nei prossimi giorni sarà affrontata con gli Organi preposti, con i quali ci siamo già interfacciati, la problematica relativa alla sicurezza del territorio".

