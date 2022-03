Esame osseo a Reggio? Nessuna data disponibile: rinvio al 2023

«Non ci sono date disponibili nelle strutture dell’Azienda sanitaria provinciale» e ancora «abbiamo terminato la lista per dicembre prossimo», la risposta in questo caso del gentile operatore del Centro unico di prenotazione dell’Azienda ospedaliera “Bianchi-Melacrino-Morelli”. La richiesta dell’utente era di un esame specialistico in una struttura pubblica con prescrizione medica e in regime di esenzione per una “densitometria ossea femorale” (dexa), meglio conosciuta come “moc”. Un esame importante per capire lo stato di salute delle ossa soprattutto nella fascia femorale; ma fare questo esame entro il 2022 prenotando adesso è quasi impossibile sia all’Azienda sanitaria provinciale che al Grande ospedale metropolitano.

