Piano spiaggia a Reggio, via libera dalla Regione

Deciso passo in avanti verso la definitiva approvazione del piano spiaggia. A distanza di mesi dalle delibere della giunta municipale prima e del Consiglio dopo, dalla Regione (Dipartimento Urbanistica) sono arrivati in un colpo solo il via libera favorevole alla valutazione di incidenza e alla esclusione dalla procedura di valutazione ambientale strategica. Questo vuol dire che adesso mancano la definitiva approvazione e gli ultimi adempimenti tecnici. Ad agosto scorso il Comune aveva trasmesso l’istanza per l’avvio della procedura di verifica di assoggettabilità a Vas e contestualmente di avvio delle consultazioni sul rapporto preliminare relativo al piano spiaggia, inviando atti ed elaborati ai soggetti competenti in materia ambientale ed al Dipartimento regionale Tutela dell’Ambiente. A metà febbraio la Struttura Tecnica di Valutazione in materia di Vas, quale Organo Tecnico Regionale, a seguito dell’istruttoria della documentazione trasmessa, ha espresso parere di non assoggettabilità a Vas. E quindi l’iter adesso è in discesa.

