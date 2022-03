Grave incidente a Reggio Calabria, va a sbattere col motociclo contro un muro: 49enne in prognosi riservata

Nella serata di oggi alle 18,45 circa a Reggio Calabria, e precisamente in via Gebbione, si è verificato un grave incidente stradale. Un uomo di 49 anni in sella ad un motociclo ha perso il controllo del veicolo condotto andando a sbattere violentemente contro un muro. Dai primi accertamenti svolti sembra che il ferito non indossasse il casco e guidasse privo di titolo abilitativo idoneo. Sul posto, ai fini della ricostruzione della dinamica, due pattuglie del pronto intervento della Polizia Locale agli ordini dell'istruttore Venanzio. Il malcapitato è stato soccorso dal personale del 118 e trasportato d'urgenza al G.O.M. ove i sanitari si sono riservati momentaneamente la prognosi.

