Reggio, rubano cavi in rame nel cantiere del Palazzo di Giustizia. Due arresti

Le volanti dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico di Reggio Calabria impegnate nell’attività di controllo del territorio nella zona del Ce.Dir., hanno arrestato due cittadini rumeni, M. N. V. classe 97 e B. E. D. classe 90, entrambi residenti nella città metropolitana, sorpresi a rubare dei cavi in rame.

Il personale della polizia di Stato, nel transitare davanti al costruendo Palazzo di Giustizia, ha notato un varco nella recinzione metallica che ne delimita l’area dei lavori ed ha effettuato un controllo all’interno dove ha individuato e fermato due cittadini rumeni intenti a sottrarre alcuni cavi elettrici. Il seguito dell’attività di ispezione e controllo di quell’area ha consentito al personale delle volanti di individuare 360 kg. di cavi, ben accatastati, pronti per essere trasportati e da cui recuperare il rame da destinare al mercato clandestino. Durante le operazioni svolte è stato individuato e fermato un terzo complice, R. M. classe 78, anch’esso di nazionalità rumena e residente in Reggio Calabria, il quale è stato denunciato per lo stesso reato. L’auto dei malviventi, una Opel Astra, è stata posta sotto sequestro dalla competente autorità giudiziaria.

