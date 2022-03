Mercati di Reggio, sale ancora la tensione. «Stop immediato al canone unico»

I tempi dell’ultimatum sono inequivocabili: lunedì scatterà lo stato d’agitazione e «la categoria sarà tutelata in ogni sede opportuna». Sul piede di guerra sono i venditori ambulanti aderenti ad Asnali. Oggetto del contendere è il canone unico per i mercati. La questione è stata discussa nel corso di un incontro tra l’assessore comunale alle attività produttive, Angela Martino, e – per l’Associazione nazionale autonoma dei liberi imprenditori – il presidente regionale Rosario Antipasqua, il responsabile dell’ufficio legislativo e politiche del lavoro di Asnali, Domenico Francesco Riganò, il presidente degli ambulanti Vincenzino Andiloro e altri delegati della categoria. «L’incontro – spiegano da Asnali in un comunicato stampa – ha fatto seguito alla precedente video-call del 1. marzo, nella quale era stato affrontato il tema dell’errato ammontare del canone patrimoniale unico riferito al commercio su aree pubbliche, comunicato il 15 febbraio con pagamento prima rata 16 febbraio con importi eccessivamente elevati. In particolar modo, veniva evidenziato che gli uffici competenti, nel formulare le somme dovute, non tenevano in considerazione le normative vigenti ed in modo particolare le due risoluzioni da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze, ovvero la numero 6 del 28 luglio 2021 e la numero 1 del 31 gennaio 20222, oltre alle agevolazioni previste dal regolamento comunale per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale».

