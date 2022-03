Rifiuti a Reggio, il periodo di calma è (di nuovo) finito

È una lotta impari e il periodo di calma sul fronte della raccolta della spazzatura è finito già da alcune settime con le prime avvisaglie dei giorni scorsi che adesso sono più evidenti: la città è tornata a essere sporca e le puntuali foto dei cittadini sui social network testimoniano la fase di peggioramento. Ed in effetti anche il Comune è cosciente che qualcosa è tornato a cambiare in peggio facendo subito sgretolare le speranze di una inversione di rotta definitiva che erano state evidenti a gennaio scorso. In effetti nel primo mese dell’anno il totale di tonnellate di raccolta indifferenziata era stato di 3.300 mentre la media mensile del 2021 si era attestata sulle 4.000. Una riduzione significativa che faceva presagire un miglioramento a lunga durata della percentuale di differenziata che nella città dello Stretto era scesa addirittura fino al 35%. Con quei numeri era anche salita la parte di immondizia umida differenziata che da una media di 400 tonnellate mensili riferite al 2021 erano salite a gennaio a 900. Purtroppo però già a febbraio si è registrato una rallentamento anche nei flussi di entrata dalle spazzatura a Sambatello. E le proiezioni di marzo non fanno presagire nulla di buono.

