Rosarno, Carmela Ciurleo pregava seduta davanti casa quando un'auto l'ha centrata

Era seduta davanti casa, pare che stesse pregando com’era solita fare, e probabilmente neanche si è accorta di quell’auto piombatale addosso. Certamente non ha avuto il tempo di mettersi al riparo evitando di essere travolta dalla macchina che non le ha dato scampo. È morta così, senza che i soccorsi abbiano potuto cambiare il tragico disegno del destino, la 73enne Maria Carmela Ciurleo, che appena qualche giorno fa aveva festeggiato il compleanno.

Per fare luce sull’accaduto è in corso di una serie di accertamenti, a conclusione dei quali sarà consegnata una prima relazione alla Procura della Repubblica di Palmi. I fatti sono verificati nel rione Case Nuove di Rosarno.

Secondo quanto appreso, sembra che l’automobile fosse appena uscita da un vicinissimo garage quando la conducente, per ragioni ignote, ne ha perso il controllo centrando in pieno la vittima. Non è neppure da escludere che la donna abbia involontariamente innestato la retromarcia al posto della prima in fase di partenza.

Come detto, vani si sono rilevati i soccorsi e la disperata corsa verso l’ospedale di Locri: Maria Carmela Ciurleo è deceduta per le gravi ferite riportate nell’impatto.

Tra i primi passi compiuti dagli inquirenti c’è l’acquisizione delle testimonianze della donna al volante dell’auto, di quanti hanno assistito all’incidente e delle persone che hanno chiamato i soccorsi. La Procura della Repubblica di Palmi ha comunque disposto l’autopsia sul corpo della 73enne, che dovrebbe essere eseguita nella giornata odierna, mentre mercoledì dovrebbero tenersi i funerali.

La tragedia ha gettato nello sconforto l’intera comunità di Rosarno, affranta per un episodio sconcertante: la famiglia della signora Ciurleo è conosciuta e stimata nel popoloso centro della Piana.

