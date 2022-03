Palmi, ubriaco e con la patente sospesa: arrestato il 46enne che ha provocato l'incidente

È stato posto agli arresti domiciliari il presunto responsabile del drammatico incidente che si è registrato alcuni giorni fa in località san Leonardo di Palmi. Ad eseguire il mandato di fermo la Polizia locale di Palmi, guidata dal comandante Francesco Managò, su mandato della Procura della Repubblica.

L’incidente verificatosi nel pomeriggio del 24 marzo ha coinvolto quattro autovetture: una Fiat Panda con a bordo la conducente M.T. di 76 anni, incastrata nell’abitacolo e apparsa in condizioni gravi, che è stata estratta dalle lamiere da una squadra dei Vigili del fuoco e trasportata d’urgenza dal “118” al GOM di Reggio Calabria dove è ricoverata in prognosi riservata; una Citroen C3 condotta dalla signora P.R., una Audi Q2, condotta dalla signora F.L., anche lei incastrata tra le lamiere, estratta dall’abitacolo e trasportata al pronto soccorso di Polistena dal “118”; e infine una Ford Fiesta che si trovava sull’opposta corsia di marcia con direzione Gioia Tauro, condotta da S.N. di 46 anni.



«Mentre gli agenti accorsi sul sinistro – spiega la Polizia locale – provvedevano a mettere in sicurezza il sito, accortisi che all’interno della Ford Fiesta vi erano due bombole di gas, notavano che sia il conducente che il passeggero si erano allontanati da via San Leonardo».

Una pattuglia è riuscita a intercettarli in fondo a Contrada San Leonardo mentre si allontanavano. «Subito, notava che S.N. emanava un forte odore di alcool e proferiva parole sconnesse e pertanto veniva condotto negli uffici del Comando di Polizia locale e lì sottoposto al controllo etilometrico che dava esito positivo, evidenziando un tasso alcolico nel sangue superiore di quasi un punto e mezzo al massimo previsto dal codice della strada».

