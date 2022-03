Reggio, ristori per le aziende colpite dal Covid. Dopo un anno finalmente le risorse

Quasi un anno di attesa ma finalmente ci siamo. I ristori alle attività commerciali colpite dalla pandemia da Coronavirus riceveranno presto i ristori. L’Agenzia di Coesione ha terminato il lavoro di verifica delle richieste pervenute dalle ditte tramite Palazzo San Giorgio e ha trasferito tutte le risorse alla Ragioneria del Palazzo per il successivo trasferimento a carico delle aziende che avevano aderito nell’aprile del 2021 alla procedura dell’amministrazione. Sono state presentate 585 domande per accedere ai benefici di mille euro messi sul piatto dall’amministrazione comunale ma solo 181 erano state ammesse, 349 ammesse con riserva e oggetto di ulteriori verifiche e 55 erano state escluse.

Un risultato che di fatto aveva certificato molte difficoltà ad accedere ai fondi anche a causa di una normativa molto complessa.

Un bando che ha registrato lungaggini impreviste ma soprattutto intoppi vicini all’inverosimile perché tutta la procedura era basata su fondi non direttamente disponibili dall’amministrazione. Per questo, il contributo, di modeste dimensioni, ha dovuto attendere il via libera definitivo dell’Agenzia di Coesione alla quale erano state mandate tutte le risultanze dell’istruttoria del Comune.

