Tonnara di Palmi, iniziati i lavori per la messa in sicurezza

«Finalmente sono partiti i lavori di messa in sicurezza della Tonnara». Il via vai di mezzi e operai è ben visibile da qualche giorno e il sindaco Giuseppe Ranuccio ha potuto annunciare alla città il via degli interventi figli di una lunga burocrazia che soltanto recentemente aveva portato alla conclusione di conferenze dei servizi, pareri vari e gare d’appalto.

«Si parte dalla rotatoria ex Miami con gli interventi mirati alla mitigazione dei rischi e del dissesto idrogeologico. Si procederà con la realizzazione di un canalone – spiega il primo cittadino – per evitare quei fenomeni di allegamento fin troppo fastidiosi, pericolosi e dannosi per i residenti».

Dall’abitato della Tonnara ci si sposterà verso quello successivo di località Pietrenere: «Questa è la prima parte di intervento che proseguirà con la realizzazione di un nuovo canalone, segnatamente nei pressi del South Paradise, sempre per mitigare i medesimi rischi di dissesto idrogeologico e di allegamenti frequenti».

Un intervento quantificato in circa 500 mila euro che trova copertura finanziaria con i fondi “Patti per il Sud-Fondo Sviluppo e coesione 2014/2020”, che contribuirà a mitigare il problema degli allagamenti che si ripresentano ogni qualvolta la pioggia supera il livello di guardia.

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Reggio

© Riproduzione riservata