Confindustria si schiera in difesa del Museo di Reggio Calabria

La drammatica situazione del Museo archeologico nazionale inizia a fare breccia in associazioni e istituzioni. La prima a prendere posizione è Confindustria che chiede a tutti di fare la propria parte per sostenere l’attività di Palazzo Piacentini. «Fare la più ampia convergenza istituzionale intorno al Museo archeologico nazionale di Reggio Calabria e risolvere al più presto la questione legata alla carenza del personale». Ad invocare questo percorso costruttivo è il presidente di Confindustria Reggio, Domenico Vecchio, che aggiunge: «È impensabile, anzi inaccettabile, che il venire meno all'interno dell'organico del Museo di unità, seppur alcune delle quali altamente qualificate, possa compromettere la vita di un'istituzione di eccellenza culturale, che tanti effetti positivi riversa in campo turistico ed economico sul nostro territorio».

