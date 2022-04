Polistena, focolaio all'ospedale Santa Maria degli Ungheresi. Possibile stop ai ricoveri

Focolaio Covid all'ospedale Santa Maria degli Ungheresi di Polistena. Negli ultimi giorni sono stati registrati tanti contagi tra ammalati e personale sanitario tanto che tra le misure che si apprestano a essere adottate ci sarebbe anche quella di un blocco temporaneo dei ricoveri per il tempo strettamente necessario a garantire la negativizzazione del personale in modo da assicurare la necessaria assistenza. L'area metropolitana di Reggio Calabria è una delle più colpite in tutta la regione da alcune settimane.

