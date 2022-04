Reggio, torna l'appuntamento con Plastic Free. I volontari in azione alla Marina di Gallico

Sabato 9 e domenica 10 aprile saranno due giornate dedicate all’ambiente e alla sensibilizzazione in tutta la penisola. L’organizzazione di volontariato Plastic Free Onlus, infatti, ha programmato il terzo più grande appuntamento di clean up dalla sua fondazione.

I volontari di Plastic Free saranno presenti contemporaneamente in oltre 300 città italiane per una grande azione di sensibilizzazione e bonifica del territorio. L’obiettivo dell’associazione è stabilire un nuovo record, superando le cifre raggiunte nei precedenti eventi nazionali, rimuovendo 500.000 kg di plastica e rifiuti dall’ambiente in un solo giorno.

A Reggio Calabria l’appuntamento è alle 9:30 a Gallico, più precisamente nell’area della via Marina lato nord (di fronte il Bar Snoopy). L’evento è stato organizzato in collaborazione con l’associazione reggina Differenziamoci Differenziando e con il supporto di Radio Touring e Sud Up.

Compilando il form sul sito dell'associazione Plastic Free (https://www.plasticfreeonlus.it/eventi/687/10-apr-gallico-marina) ci si iscrive ufficialmente all’evento e si dichiara di essere esenti dalle problematiche elencate nell'informativa anti-covid.

Si consiglia di portare con sé dei guanti da lavoro, un cappello e una borraccia con l’acqua. Tutto il resto dell’occorrente verrà fornito da parte delle associazioni e da Teknoservice, che si ringrazia per la collaborazione. L'iniziativa è autorizzata dal Comune di Reggio Calabria.

© Riproduzione riservata