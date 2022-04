Reggio, verifiche sismiche ancora da ultimare: salta la stagione del Lido comunale?

Le prove sismiche sono ancora in corso, le operazioni che si articoleranno ancora per qualche settimana. Sondaggi che dovranno valutare la staticità delle strutture. Una volta ultimati questi interventi la palla passa alla Soprintendenza che si occupa del progetto e dei finanziamenti. Ma la sensazione, quasi palpabile è che ci aspetti qualche imprevisto. Come dire i ritardi per la riqualificazione del Lido Comunale sembrano allungarsi. Ancora.

Se gli esiti delle verifiche non dovessero essere conformi, infatti si dovrà procedere all’abbattimento di qualche ala della struttura. E questo comporta un aumento della spesa. E quindi le risorse disponibili potrebbero non essere sufficienti. Uno scenario che prima ancora che si avvii il cantiere allunga ombre e nubi sull’intervento. E intanto? La stagione della struttura potrebbe essere compromessa. Quindi la possibilità che lo stabilimento balneare più antico della città, quello che ha rappresentato per decenni uno dei tratti identitari delle estati della città dello Stretto, possa rimanere chiuso. È qualcosa di più di un semplice timore. E anche da Palazzo San Giorgio non escludono questa ipotesi. Da sei anni la struttura è stata affidata alla gestione dei privati, ma con delle decise riduzioni rispetto al numero delle cabile disponibili. Poco più di un centinaio rispetto alle oltre 600 di cui la struttura dispone. Impianto che mostra i segni del tempo e dell’assenza di una manutenzione incisiva. Ogni anno alla vigilia della stagione (che negli ultimi lustri è sempre iniziata a luglio inoltrato) si provvede ad una rinfrescatina, giusto per ridare un po’ di decoro, ma rimane ben poco della struttura realizzata seguendo l’immagine del prestigioso lido di Venezia.

