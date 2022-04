Nuovo ospedale di Reggio, i tempi sono infiniti: il progetto c’è ma i lavori... ancora no

Quasi un anno è passato dalla presentazione del progetto di fattibilità del nuovo ospedale Morelli. Da allora nulla di ufficiale è arrivato. La presentazione del nuovo nosocomio metropolitano e la conclusione di un lungo e complicato iter burocratico e amministrativo da parte dell’Azienda ospedaliera “Bianchi-Melacrino-Morelli” ma l’opera viaggia anche sul binario regionale e dalla Cittadella (in particolare dall’ufficio del commissario al piano di rientro da pochi mesi guidato dal governatore) non sono arrivate novità. Non sappiamo se sono stati completati gli atti a carico della Regione ma fatto sta che i lavori non sono iniziati e il finanziamento dell’Inail giace da anni nei cassetti in attesa di una velocizzazione burocratica che in Calabria e in riva allo Stretto è sempre un rebus.

A maggio scorso questo quanto scriveva l’Ospedale: «Il Nuovo Ospedale “Morelli” di Viale Europa prende forma. Nell’aula “Spinelli” del presidio “Riuniti”, è stato presentato il progetto di fattibilità tecnica ed economica del nuovo “Morelli”.

