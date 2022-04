San Stefano d'Aspromonte, incendiata l’auto a una professoressa dello Scientifico

Soltanto nel pomeriggio di ieri si è venuti a conoscenza di un gravissimo episodio perpetrato lunedì scorso intorno alle 14,30 in danno di una professoressa di matematica, E.L. di 48 anni, che insegna da anni nella sede distaccata del Liceo scientifico “E. Fermi” ed alla quale, mentre era a scuola, è stata incendiata l’auto parcheggiata in via Telesio, negli immediati pressi dell’edificio scolastico.

Come asserito da un docente, si è trattato di un episodio terribile, un increscioso evento che riguarda tutta la scuola eufemiese, che dipende dal Liceo scientifico “Fermi” di Bagnara Calabra. Questa la sommaria ricostruzione dei fatti che si è potuta fare con le notizie raccolte. Mentre i docenti erano impegnati in un progetto Pon all’interno della scuola, un collaboratore scolastico ha richiamato a gran voce l’attenzione dei presenti che sono tutti usciti fuori pensando che qualcuno si fosse sentito male, mentre invece hanno dovuto constatare che c’era la macchina della professoressa in fiamme.

