Fogna in mare al Parco Lineare Sud di Reggio, al via i lavori per dirottare gli scarichi

Era ed è una delle ferite ancora aperte in una zona dall’altissimo valore paesaggistico e ambientale e adesso oggetto di importanti lavori di riqualificazione che dopo una fase di lungo stop sono ripresi. Stiamo parlando degli scarichi fognari che dalle ex Omeca arrivano direttamente a mare proprio nell’area del Parco Lineare Sud, una fogna a cielo aperto inaccettabile sulla quale adesso il Comune ha avviato i lavori. Nella prima parte si sta procedendo con la pulizia dell’area e poi tutto il complesso delle acque verrà convogliato attraverso nuove tubazioni in grado di evitare che lo scarico sfoci dritto dritto in mare. Una situazione purtroppo non isolata in città, a causa della cattiva depurazione delle acque e della mancanza di differenziazione tra le acque nere e quelle bianche. Ancora i tempi per sistemare la situazione della depurazione in città sembrano essere molto lunghi. Questo lo attesta anche la struttura commissariale governativa che ha il compito di fare uscire Reggio dalla procedura di infrazione europea.

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Reggio

© Riproduzione riservata