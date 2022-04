Emergenza casa a Reggio, c’è uno spiraglio. "Il Tar ha fornito la soluzione"

«Le assegnazioni degli alloggi per i 28 nuclei familiari vincitori della graduatoria di emergenza abitativa, pubblicata dal Comune nel dicembre 2020, potrebbero essere sbloccate dalla sentenza del Tar del 4 aprile scorso». È quanto evidenziato dall’Osservatorio sul disagio abitativo che ieri ha illustrato i contenuti del dispositivo normativo, a seguito dell’accoglimento delle richieste di una ricorrente, sfrattata nei mesi scorsi, che ha ottenuto da parte del Tribunale amministrativo lo scorrimento della graduatoria.

All’incontro con la stampa hanno partecipato Giacomo Marino, Salvatore Miceli e Rosalba Marotta con l’avvocato Francesco Nucara. «L’azione del Comune – hanno aggiunto – per le assegnazioni di alloggi fuori bando ordinario, ossia per i casi di emergenza abitativa, come gli sfratti per morosità incolpevole, la violenza domestica, il crollo dell’alloggio, il sovraffollamento, dopo l’approvazione del regolamento di gennaio 2018 con la ricostituzione della riserva di alloggi e l’avvio delle domande, ha portato solo nel dicembre 2020 ad una graduatoria definitiva delle domande. Dopo 30 giorni dalla pubblicazione della graduatoria – hanno aggiunto – tuttavia il Comune non aveva ancora provveduto ad avviare le assegnazioni, come previsto dallo stesso regolamento comunale».

