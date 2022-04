Reggio, tenta per la seconda volta il suicidio: salvato in extremis

Ha tentato per la seconda volta in appena tre settimane - ieri pomeriggio e in precedenza il 31 marzo - a togliersi la vita per protestare, secondo la sua visione dei fatti e, nei confronti delle Istituzioni, Magistratura e Polizia di Stato in primis, che l’hanno colpito con una misura cautelare degli arresti domiciliari. La volta scorsa ha addirittura annunciato via social di volersi togliere la vita impiccandosi e salvato letteralmente con un intervento provvidenziale dagli agenti delle Volanti; stasera (19 aprile 2022), intorno alle ore 18, ha cercato nuovamente di impiccarsi mentre si trovava all'interno della propria abitazione nel popoloso quartiere di Santa Caterina. Anche questa volta è stato salvato dagli agenti della Polizia di Stato e nello specifico dai poliziotti delle Volanti che avuta la segnalazione si sono catapultati nell’appartamento del quartiere Santa Caterina. Salvandolo ancora una volta secondo la prime notizie che sono state diffuse nel mondo dei social. Sul posto oltre alle Volanti dell’Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico anche i sanitari del servizio di emergenza medica “118” che hanno prestato i primi soccorsi per poi trasportarlo al Grande Ospedale metropolitano.

