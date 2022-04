Porto Gioia Tauro: irrilevante lo stop alle navi russe, trend da record

Il porto di Gioia Tauro non risente dello stop alle navi russe imposto dalle sanzioni conseguenti alla guerra in Ucraina. Dall’Autorità portuale si fa anzi rilevare che i piazzali sono «strapieni di containers» scaricati dalle grandi navi giramondo provenienti prevalentemente dal Far East. Il traffico proveniente dalla Russia è quindi irrilevante. Lo scalo è collegato con 120 porti nel mondo di cui 60 del circuito del Mediterraneo. Nei primi tre mesi del 2022, secondo quanto reso noto nei giorni scorsi, si è registrato un aumento dei traffici del 28,1% rispetto allo stesso trimestre del 2021. Un trend che potrebbe portare il porto a raggiungere entro l’anno il record di 3 milioni 600.000 teus (l'unità di misura dei containers) movimentati.

© Riproduzione riservata