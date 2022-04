Reggio, il Parco Lineare Sud ricorderà Totò Camera

È stata presentata ieri, nel giorno del trigesimo della sua morte, la petizione popolare per chiedere l’intitolazione del Parco Lineare Sud alla memoria dell’ex assessore Totò Camera.

L’iniziativa ideata da Pino Falduto e dagli altri amministratori con cui Camera diede vita alla “Primavera di Reggio” è davvero trasversale, tanto che tra i firmatari della petizione ci sono anche gli ex sindaci Scopelliti e Arena, il sindaco sospeso Falcomatà, l’on. Cannizzaro, i già parlamentari Battaglia e Caridi e tanti altri amministratori della città.

«“Un uomo non muore mai se c'è qualcuno che lo ricorda”. Vogliamo che le parole profetiche di Foscolo diventino patrimonio storico della città per ricordare, a imperitura memoria, uno dei suoi figli migliori del nostro tempo, che l'ha servita con generoso amore, zelo, dedizione e indefesso impegno. Camera – scrive Falduto – ha incarnato, nella sua lunga esperienza amministrativa, l'impegno politico come missione, divenendo un protagonista assoluto, indiscusso di quella irripetibile, esaltante stagione politica, della "Primavera di Reggio". Aveva il culto delle istituzioni, del dovere, del senso di appartenenza: la città prima di tutto. Il lavoro per lui assumeva aspetti sacrali, tutto poteva essere differito, dilazionato, rimandato, trascurato, finanche gli affetti più cari, tranne il bene, l'interesse immediato di Reggio e dei suoi cittadini».

