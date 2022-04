Volti e storie per tuffarsi nella Corrireggio

Ritrovarsi insieme in libertà ed in comunità, marciare insieme verso la pace e la solidarietà, verso lo sport che unisce. Regala un’emozione collettiva la “Corrireggio”, contagiando le sue testimonial: Alessia Bellino e Cristina Parku. Quest’ultima, insieme all’attore Alessio Praticò, è protagonista del film realizzato a Lamezia Terme “L’afide e la formica”, che è stato proiettato al liceo scientifico “Leonardo da Vinci”, in un abbraccio caldo degli studenti.

«Fatima ed il suo professore che l’allena alla corsa; è un messaggio che va oltre le barriere; di aiuto reciproco e del sapere crescere insieme: trarre beneficio uno dall’altro per creare simbiosi», dice Cristina felice di indossare la maglietta della manifestazione appena consegnatale da Nuccio Barillà.

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Reggio Calabria

© Riproduzione riservata