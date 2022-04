Locri, cittadinanza onoraria al vescovo Oliva e a don Cotardo

Il sindaco e l’Amministrazione Comunale di Locri «con sentimenti di profonda gratitudine», martedì 26 aprile alle 16 conferiranno la cittadinanza onoraria al vescovo della Diocesi di Locri-Gerace mons. Francesco Oliva, e a don Fabrizio Cotardo, parroco della Cattedrale di Locri di Santa Maria del Mastro. Il conferimento della doppia cittadinanza onoraria è inteso come un segno di gratitudine per due personalità che in maniera e con ruoli diversi, si sono fatti apprezzare dalla comunità non solo per le qualità umane e religiose, ma soprattutto perché hanno sempre ascoltato con umiltà i fedeli, accanto ai quali sono sempre rimasti nei momenti del bisogno.

