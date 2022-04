Reggio e i concorsi "truccati" all'Università: "Se cadiamo noi, deve cadere lo Stato!"

Da Rettore a pro Rettore vicario non sarebbe mutata di un centimetro la posizione da dominus dell'Università Mediterranea di Pasquale Catanoso. Dalle carte dell'inchiesta “Magnifica”, il ciclone giudiziario che ha devastato il mondo accademico reggino con 52 indagati e 8 misure cautelari interdittive, emerge in maniera cristallina il progetto del professore Catanoso come lo stesso Gip Vincenzo Quaranta ha messo in evidenza: «Continuare ad avere rapporti con un importante organismo del mondo universitario e continuare a strumentalizzare i momenti di trasferta per ragioni personali e familiari».

Per gli inquirenti sapeva perfettamente tutto Pasquale Catanoso - «emerge chiaro come egli sapesse di delinquere e quindi di rischiare»; e lui testualmente: «mi sono tolto sto peso guarda, senza avvisi di garanzia.. niente... onestamente un centinaio me ne meritavo!» - ma lui stesso si considerava blindato rispetto a qualsiasi ipotesi di attacco, ripetendo al fedelissismo autista Francesco Naso un’espressione che gli inquirenti riportano negli atti di indagine: «Se cadiamo noi deve cadere lo Stato».

