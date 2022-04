Forestazione nel Reggino, quindici milioni dal Pnrr

Un tesoretto da 15 milioni di euro da investire per la forestazione delle aree urbane, periurbane ed extraurbane del territorio della Città Metropolitana. Palazzo Alvaro avvia la fase di progettazione per la partecipazione al bando del Ministero della Transizione Ecologica riservato alla tutela delle aree verdi. Un percorso, avviato nei giorni scorsi, per il quale la Metrocity ha richiesto e ottenuto la collaborazione dei Consorzi di Bonifica Basso Jonio, Alto Jonio e Tirreno, che metteranno a disposizione professionalità dedicate per lo studio delle aree interessate e per la progettazione degli interventi. Nei giorni scorsi a Palazzo Alvaro, la prima di un ciclo di riunioni che porterà nelle prossime settimane alla chiusura di un pacchetto di interventi, disseminati sul territorio della Città Metropolitana, che costituiranno anche un risposta concreta alla necessità di intervenire sulle aree falcidiate dalla piaga degli incendi. A presiedere il primo incontro operativo con i rappresentanti dei Consorzi di Bonifica il sindaco metropolitano ff Carmelo Versace, insieme al Consigliere delegato all'Ambiente, Salvatore Fuda, al Consigliere delegato al Pnrr, Domenico Mantegna, e ai tecnici di Palazzo Alvaro, presente il Dirigente del Settore Pietro Foti e il Capo di Gabinetto Francesco Dattola, che hanno illustrato ai referenti delle realtà territoriali che saranno coinvolte nel progetto tutte le opportunità dell'avviso pubblico, finanziato con fondi del Pnrr.

