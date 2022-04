Prezzi alti ma redditi bassi, così Reggio rischia il collasso

L’economia cittadina è sempre in uno stato deficitario ma il rischio che anche in riva allo Stretto si sta facendo sentire è quello relativo dell’aumento dei prezzi al consumo. Un aumento certificato adesso dal Comune che con l’ufficio statistica diffonde mensilmente gli indici dei prezzi in base a quanto prevede l’Istituto nazionale di Statistica. Dati che in passato passavano quasi sotto-traccia ma che adesso assumono un valore e una importanza diversa.

Nel mese di marzo l’indice dei Prezzi al Consumo per l’intera collettività nazionale (NIC) della città di Reggio Calabria, registra una variazione rispetto allo stesso mese dell’anno precedente pari a +6,8%. E questa corsa sembra inarrestabile. La variazione congiunturale, ossia rispetto al mese precedente, è pari a +1,2%.

