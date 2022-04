Reggio Calabria, chiesta l'assoluzione per tutti i reati per il dottor Tripodi

Si ridimensiona sempre di più la posizione processuale del dottore Alessandro Tripodi (difeso dall'avvocato Giovanni De Stefano), uno degli imputati principali dell'inchiesta su una serie di presunti casi di malasanità che negli anni scorsi si sarebbero verificati nei reparti di ginecologia ed ostetricia del Grande ospedale metropolitano di Reggio Calabria.

Dopo aver incassato nella precedente udienza in Corte d'Appello una significativa, seppure parziale, richiesta di assoluzione avanzata dall'Ufficio della Procura generale, oggi lo stesso Pg ha riformulato le proprie conclusioni chiedendo l’assoluzione per tutti i reati contestategli «perché il fatto non sussiste».

Medesima conclusione è stata rassegnata nei confronti della dottoressa Giuseppina Strati (difesa dall’avvocato Francesco Calabrese), ostetrica in servizio presso il nosocomio reggino e coinvolta con il dottor Tripodi per le medesime imputazioni. Il procuratore generale ha chiesto, infine, per i coimputati dottoressa Daniela Manunzio e per il primario dell’epoca dottor Pasquale Vadalà la rideterminazione della pena finale (rimangono ipotesi di reato separate) avendo chiesto l’assoluzione dai medesimi capi di imputazione.

© Riproduzione riservata