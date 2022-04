Reggio, 150 chili di carne andata a male tenuta in frigo: denunciato un esercente

Marchi-truffa e prodotti scaduti: blitz dei carabinieri in tutta Italia. In provincia di Reggio Calabria, in particolar modo, è stato denunciato il titolare di un azienda alimentare per detenzione di alimenti in cattivo stato di conservazione: 150 chili di carne bovina rinvenuta alla interno di una cella frigo ove venivano riscontrate gravi carenze igienico-sanitarie, sono stati sequestrati anche 560 chili di formaggi per carenza di rintracciabilità. Contestate sanzioni amministrative per complessivi 65.000 euro. Nel resto del Paes, invece, sequestrate 9 tonnellate di alimenti, 2018 litri di aceto e 300 litri di vino. I carabinieri dei Reparti tutela agroalimentare (Rac) hanno ispezionato 30 attività del comparto sull’intero territorio nazionale, riscontrando 25 illeciti amministrativi e 6 penali. Emerse violazioni in materia di rintracciabilità, etichettatura, evocazione di DOP e IGP, nonché sulla normativa del vino, che hanno condotto al sequestro di prodotti per un valore complessivo di 127mila euro.

