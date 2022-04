Reggio, fogna in mare al Parco Lineare Sud: realizzata la deviazione

La soluzione per evitare che gli scarichi fognari finiscano direttamente in mare nella zona del Parco Lineare Sud sembra essere stata finalmente trovata. I lavori sono ancora in corso e le acque della zona verranno convogliate come prevede la normativa in tema ambientale.

L’area presentava molte problematiche ma soprattutto rischiava di essere un neo inaccettabile quando tutto il Parco Lineare Sud diventerà usufruibile dalla cittadinanza. Le ruspe sono ancora in azione e il Comune punta a concludere tutto entro breve. In questo caso le acque nere verranno dirottate in una condotta che passa nella zona.

Intanto c’è una importante novità sul fronte idrico nella zona Nord della città. Sono stati affidati i lavori per la rete idrica. Si tratta di un intervento datato nel tempo e adesso sbloccato.

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Reggio

© Riproduzione riservata