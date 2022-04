Waterfront di Saline, consegnati i lavori di rifacimento

La possibilità, fino ad oggi meramente teorica, di uno sviluppo turistico del litorale a breve diventerà concreta speranza. Sono stati consegnati i lavori per il completamento e l’ampliamento del waterfront di Saline Joniche. Il tutto è avvenuto alla presenza degli amministratori (la sindaca Tina Foti e gli assessori Maria Romeo, Domenico Rosaci e Giuseppe Principato) e dei rappresentanti dell’impresa esecutrice.

Il primo lotto dei lavori interesserà il lato nord della popolosa frazione marina montebellese, quello compreso fra il “Ponte corto” e il “Parco del mare”. Gli interventi, nell’ordine, saranno i seguenti: pulizia e risagomatura della viabilità transitabile, scarificazione del manto stradale, posa di pavimentazione carrabile innovativa colorata (realizzata con materiale cementizio fonoassorbente e altamente drenante), rullatura e livellatura del tracciato stradale. A seguire sarà realizzato uno spazio pubblico di sosta e relax con arredi di vario genere e interventi a 360 gradi di riqualificazione urbana.

In palinsesto c’è anche la messa in sicurezza dei tratti viari sconnessi a causa di dissesti idrogeologici diffusi e la realizzazione di una nuova pavimentazione stradale nel tratto compreso fra il “Parco del Mare” (angolo sottopasso ferroviario) e il “Lido dei Gelsomini”. Salvo imprevisti, i lavori dovrebbero concludersi in circa tre mesi e mezzo.

