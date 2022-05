Reggio, alcolici a un 15enne colto da malore: denunciato proprietario di un locale

Nell’ambito dei servizi volti al contenimento dei fenomeni riconducibili alla “movida”, personale della Polizia di Stato della Squadra di Polizia Amministrativa è intervenuto in un locale di Mosorrofa a Reggio Calabria dove era in corso l’esibizione di un noto cantante rap.

Durante le fasi dell’attività di polizia, oltre a riscontrare alcune violazioni amministrative ed elevare le relative sanzioni, gli Agenti hanno constatato che un ragazzo era stato colto da malore generato da elevata alcolemia.

I riscontri effettuati hanno confermato che lo stesso, appena 15enne, aveva assunto diversi cocktail, acquistati direttamente al banco bar del locale. Per questi fatti, il titolare è stato deferito alla competente Autorità Giudiziaria. Le attività proseguiranno anche nei prossimi giorni e verranno intensificate in vista dell’apertura della stagione estiva.

© Riproduzione riservata