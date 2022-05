Gioia Tauro, ricettazione e truffa. Due persone denunciate

Nei giorni scorsi, gli agenti del commissariato di pubblica sicurezza di Gioia Tauro, a seguito di mirate attività investigative, hanno deferito alla competente autorità giudiziaria due soggetti, ritenuti responsabili dei reati di ricettazione e truffa in concorso. Il provvedimento scaturisce dalla denuncia sporta da un cittadino rimasto vittima dei due truffatori nell’ambito della compravendita di una costosa autovettura.

In particolare questi ultimi, dopo aver incassato un acconto di migliaia di euro ed aver definito i termini della consegna del veicolo, hanno fatto perdere le loro tracce sottraendosi ad ogni tentativo di contatto da parte del malcapitato. L’attività posta in essere ha così permesso di interrompere l’azione delittuosa ed altre analoghe condotte poste in essere dai due soggetti.

