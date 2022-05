Mercati a Reggio, slitta al 31 maggio il pagamento del canone unico

Approvate le tariffe del canone unico patrimoniale e lo slittamento dei termini di pagamento del canone al 31 maggio. La Giunta comunale interviene per definire le vicende amministrative con i mercatali. La proposta arrivata dal settore Attività produttive è stata approvata all’unanimità e ridefinisce in maniera chiara una vicenda che aveva sollevato qualche perplessità rispetto agli importi. Dopo la parentesi delle esenzioni della stagione Covid si riparte con le nuove tariffe e canoni unici (che racchiude Tosap più Tari).

Il tutto nasce dall’istituzione (con legge nazionale del 2019) a decorrere dal 2021 del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria. Una nuova norma che sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari. Sulla scorta delle disposizioni nazionali la Giunta prima e il Consiglio dopo hanno approvato le tariffe del nuovo canone patrimoniale di concessione.

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Reggio

© Riproduzione riservata