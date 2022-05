Polistena, sequestrate 47 carcasse di ghiri. Sono un simbolo della 'ndrangheta

Quarantasette carcasse di ghiri trovate nel corso delle perquisizioni. Durante i controlli legati al piano di azione nazionale e transnazionale “Focus ‘ndrangheta” e svolto Commissariato di Ps di Polistena, si registrano importanti risultati, sia nell’ambito stradale che amministrativo sono stati controllati due esercizi commerciali: svolte 4 perquisizioni locali di cui una con esito positivo per violazioni in materia di fauna su specie protette (47 carcasse di ghiri), classificati come animali di specie protetta, opportunamente sequestrati. Ulteriori accertamenti hanno permesso di identificare e denunciare a piede libero il responsabile per i reati di caccia, uccisione e detenzione di animali di specie protette, nonché furto.

I controlli

Tra il 2 ed il 6 maggio, gli agenti della Polizia di Stato hanno proceduto al controllo di 460 autoveicoli e 748 persone, elevato due sanzioni al codice della strada e svolto 3 perquisizioni personali, estese poi a due autovetture; 54 i controlli domiciliari svolti nei confronti di persone sottoposte a misure di prevenzione.

