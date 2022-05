Reggio, ruba al centro commerciale: bloccato dal vigilante

Arrestato dopo essere stato sorpreso a rubare dagli scaffali del centro commerciale “Le Ninfee” di viale Calabria. Un cittadino straniero il responsabile del furto consumato domenica sera.

Ad attirare l'attenzione di un addetto alla sicurezza (con mansioni di portierato) del centro commerciale, dipendente della ditta “Ksm Facility solution”, incorporata con la sede reggina della “Sicurtransport”, è stato l'atteggiamento chiaramente sospetto dell’uomo che dopo aver girovagato nei reparti si avviava verso le casse, pagava della merce e si avviava verso l’uscita con passo sostenuto, tipico di chi avesse qualcosa da nascondere.

Lo sguardo attento del vigilantes ha notato che l'uomo sospetto - per le cui stranezze era stato già segnalato da un collega della sicurezza aziendale - avesse probabilmente nascosto all'interno dei pantaloni qualche oggetto. Fermato, con discrezione e professionalità, e chiedendogli chiarimenti sulle sue stranezze l’uomo reagiva con aggressività, spingendo per farsi largo e guadagnare l’uscita del centro commerciale. A dare manforte al vigilante una poliziotta fuori servizio che si trovava all'interno del paco commerciale “Le Ninfee”. Entrambi «a fatica» bloccavano l'uomo, in attesa dell'intervento degli agenti delle Volanti. Perquisito, il sospetto aveva nascosto all'interno dei pantaloni, senza averle pagate, due bottiglie di olio da motore. Valore commerciale 19,80 euro. L'uomo è stato condotto in Questura in stato di fermo.

© Riproduzione riservata