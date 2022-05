Museo del Mare di Reggio, servono 120 milioni

I 53 milioni di euro stanziati dal ministero dei Beni culturali per realizzare il museo del Mare non bastano. E questo lo sapevamo. Quello che fino a ieri non era noto è che per completare la grande opera progettata dall’archistar Zaha Hadid è che ne servono più del doppio. Quasi 120 milioni di euro tra costi che sono esorbitati, adeguamenti del vecchio progetto e soprattutto realizzazione delle nuove opere. Come fare quindi? Si parte da una base di 53 milioni, il resto il Comune ha deciso di attingerli da un’altra misura che è il Pon.

Ma si deve partire subito tanto è vero che le prossime tappe sono imminenti: entro la fine di maggio il ministero dei Beni Culturali dovrebbe approvare il cronoprogramma stilato da Palazzo San Giorgio per poter partire con la realizzazione del centro delle culture del Mediterraneo. Poi entro giugno il 30% delle risorse arrivate dal Piano di ripresa e resilienza dovrà essere impegnato, almeno nella fase di progettazione. Solo così non ci sarà il rischio di una prima revoca parziale dei fondi. Si è arrivati in tempo per cercare di rimettere in sesto l’intervento che avrà un impatto urbanistico e culturale non indifferente per la città e proprio per questo il consigliere delegato Carmelo Romeo non vuole sbilanciarsi su tempi.

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Reggio

© Riproduzione riservata