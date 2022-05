Reggio, il porto e la Zes con vista sul futuro: la Commissione trasporti a Gioia

La prima delle due tappe della commissione trasporti della Camera previste in Calabria non poteva che essere il terminal di transhipment di Gioia Tauro: i parlamentari che, guidati dalla presidente Raffaella Paita (Italia Viva), oggi visiteranno il porto di Crotone, nella giornata di ieri hanno effettuato un articolato tour all’interno dello scalo gioiese, accompagnati dal presidente dell’Autorità portuale, Andrea Agostinelli. I sette componenti della commissione (Paita, Furgiuele, Bruno Bossio, Barbuto, Sessa, Marino e Tasso) hanno avuto modo di constatare personalmente le performance di un’infrastruttura che continua a macinare grandi numeri, esaminare i cantieri aperti che porteranno alla realizzazione della banchina di ponente, prima opera in Italia finanziata con i fondi del Pnrr, e poi al bacino di carenaggio, e di ammirare le potenzialità del nuovo gateway ferroviario.

Particolare attenzione è stata riservata anche alle criticità che ancora permangono e che sono state affrontate nel corso di una riunione pomeridiana insieme ai sindacati all’interno del palazzo Authority, quali quelle dei lavoratori iscritti alla Port Agency da trasformare in agenzia art. 17; la sicurezza sul lavoro; la Zes; la crisi del settore automotive; il raddoppio della galleria Santo Marco tra Paola e Cosenza per potenziare il corridoio merci Gioia-Adriatico; ma si è parlato anche di rigassificatore.

Al termine dell’incontro, la commissione ha risposto alle domande dei giornalisti presenti. Il deputato della Lega, Domenico Furgiuele, ha tracciato un bilancio positivo di questa prima giornata di missione: «Abbiamo riscontrato lo stato di avanzamento rispetto alla progettualità.

