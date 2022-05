Reggio, a Sambatello si avvicina la ripresa dei lavori dopo tre mesi di stop

Un confronto utile che potrebbe far ripartire il cantiere. La Città Metropolitana e la società che nel 2016 si è aggiudicata i lavori per il potenziamento dell'impianto di trattamento rifiuti di Sambatello pare abbiano trovato un punto d’incontro. Il cantiere con buona probabilità potrebbe ripartire la prossima settimana. A distanza di tre mesi dallo stop si riaccendono i motori? Dalla Città Metropolitana i sentori sono improntati all'ottimismo. I ritardi combinati all’aumento dei costi rappresentano un mix preoccupante che rischia di tenere ostaggio il milionario potenziamento dell’impianto di trattamento rifiuti di Sambatello. Ma la quadra pare sia arrivata. Tanto che mercoledì dovrebbero riprendere le opere minori per poi far ripartire quelle più rilevanti. Attività a cui si guarda con apprensione visto che l’impianto rappresenta nella filiera di trattamento dei rifiuti un elemento strategico per il territorio metropolitano. La speranza è che questa volta si riesca ad accelerare visto che il cantiere che ha già registrato parecchi ritardi rispetto alla tabella di marcia iniziale.

