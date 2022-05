Locri, rissa tra giovani davanti al Comune: feriti. Indagini in corso

Pomeriggio di sangue in pieno centro a Locri, un paio d’ore dopo il minuto di silenzio per commemorare la strage di Capaci e la morte del magistrato Giovanni Falcone.

Erano le 13,50 quando gli amministratori comunali e gli impiegati hanno sentito urlare sul marciapiede antistante il palazzo municipale. Pochi attimi e ci si è subito accorti che si trattava di una rissa tra un gruppetto di 6-7 giovani della zona che, dalle parole sono subito passati alle vie di fatto. Qualcuno ha tirato fuori un coltello causando il ferimento di tutti i contendenti, di cui due in modo particolare.

Solo l’intervento di un funzionario comunale li ha messi in fuga e, particolare raccapricciante, le macchie di sangue sono ancora ben visibili sul marciapiede e la macabra scia si è prolungata fino a edifici distanti decine e decine di metri dal luogo teatro della rissa.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, uno dei contendenti avrebbe fatto in tempo a recuperare la scarpa che era rimasta nell’atrio del palazzo di città mentre metà dei giovani sarebbe riuscita a salire su un’automobile. Le ferite rimediate da tutti avrebbero reso necessario il ricorso alle cure ospedaliere.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i Carabinieri che stanno conducendo le indagini del caso.

