Locride Capitale italiana della Cultura, sul progetto la firma della MetroCity

Nero su bianco. Dai contenuti alla forma. Porta la firma del sindaco facente funzioni della Città Metropolitana la manifestazione d’interesse al procedimento di selezione per il conferimento alla Locride di “Capitale italiana della cultura” per l’anno 2025. Si tratta di un passaggio formale fondamentale per cercare di dare corpo a un processo avviato da qualche anno e che vede nel Gruppo di azione locale “Terre Locridee” (presieduto dall’ex sindaco di Locri Francesco Macrì) il soggetto attuatore, propulsore e aggregatore di istituzioni pubbliche e privati, accomunati dall’obiettivo di raggiungere un risultato che darebbe sicuramente impulso nel favorire lo sviluppo turistico-culturale, socio-economico e imprenditoriale del versante ionico del territorio metropolitano.

